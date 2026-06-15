ЧМ-2026: Нидерланды и Япония выдали результативную ничью

Сборные Нидерландов и Японии не выявили победителя в матче группового этапа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча команд группы F, состоявшаяся в Далласе, завершилась результативной ничьей - 2:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва команды выдали яркую голевую перестрелку. На 51-й минуте счет открыл Вирджил ван Дейк, однако уже спустя несколько минут Кеито Накамура восстановил равновесие.

На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел сборную Нидерландов вперед, и европейцы были близки к победе. Однако на 89-й минуте Даити Камада забил ответный мяч и принес японской команде ничью.

Таким образом, матч завершился со счетом 2:2, а обе сборные пополнили свой актив одним очком. В этой же группе выступают сборные Туниса и Швеции.