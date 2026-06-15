https://news.day.az/world/1841455.html Гутерриш приветствует объявление о соглашении между США и Ираном Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует мирное соглашение между США и Ираном. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба главы всемирной организации.
Гутерриш приветствует объявление о соглашении между США и Ираном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует мирное соглашение между США и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба главы всемирной организации.
"Генеральный секретарь приветствует объявление о достижении США и Ираном договоренности о мирном соглашении, предусматривающем немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также создание рамок для будущих переговоров. Это является важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.
Ранее Трамп заявил о достижении соглашения между США и Ираном.
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