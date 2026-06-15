Гутерриш приветствует объявление о соглашении между США и Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует мирное соглашение между США и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь приветствует объявление о достижении США и Ираном договоренности о мирном соглашении, предусматривающем немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также создание рамок для будущих переговоров. Это является важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее Трамп заявил о достижении соглашения между США и Ираном.