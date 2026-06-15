https://news.day.az/world/1841450.html Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном и объявил об открытии Ормузского пролива для свободного судоходства. Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети Truth Social. "Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех!" - отметил Трамп.
Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном и объявил об открытии Ормузского пролива для свободного судоходства.
Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех!" - отметил Трамп.
По его словам, он санкционировал открытие Ормузского пролива без взимания сборов, а также распорядился немедленно снять военно-морскую блокаду США.
"Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!" - написал американский лидер.
Трамп не привел дополнительных подробностей о содержании достигнутого соглашения с Тегераном.
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