Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном и объявил об открытии Ормузского пролива для свободного судоходства.

Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех!" - отметил Трамп.

По его словам, он санкционировал открытие Ормузского пролива без взимания сборов, а также распорядился немедленно снять военно-морскую блокаду США.

"Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!" - написал американский лидер.

Трамп не привел дополнительных подробностей о содержании достигнутого соглашения с Тегераном.