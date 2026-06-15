UFC White House: Сириль Ган нокаутировал Алекса Перейру в бою за пояс в тяжелом весе

Сегодня, 15 июня, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC White House - Freedom 250, в соглавном событии которого завершился поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой (13-3) и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом (13-2-0-1).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, на кону их противостояния стояло звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Бой завершился нокаутирующей победой Гана во втором раунде. Сначала француз поймал соперника ударом в голову, затем принялся добивать, однако Перейра выстоял. Спустя секунды Ган вновь понёсся на потрясённого соперника и добил его, а рефери был вынужден остановить поединок. Как итог - победа техническим нокаутом.

На счету Алекса Перейры теперь 13 побед и четыре поражения в ММА. У Сириля Гана - 14 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата.

Напомним, в главном бою Илия Топурия подерётся за титул чемпиона в лёгком весе против Джастина Гейджи.