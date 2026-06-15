Ормузский пролив станет «навсегда бесплатным»

Достигнутое с Ираном соглашение обеспечит свободное судоходство через Ормузский пролив на постоянной основе и станет важным шагом к стабилизации Ближнего Востока.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times.

По его словам, благодаря соглашению пролив будет "навсегда бесплатным", а Иран не сможет создать или приобрести ядерное оружие. Он также подчеркнул, что в случае провала дальнейших переговоров Вашингтон готов возобновить военные действия против Тегерана.

Американский лидер отдельно раскритиковал премьера Израиля Нетаниягу, заявив, что его действия едва не сорвали дипломатический процесс. "Он очень сложный человек", - сказал Трамп, добавив, что Израиль должен быть благодарен США за поддержку.

В ходе беседы Трамп также положительно отозвался о лидерах РФ и КНР, Путине и Си Цзиньпине, поблагодарив их за содействие в достижении договоренностей.