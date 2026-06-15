Джастин Гейджи победил Илию Топурию в Белом доме и стал чемпионом UFC в легком весе

В главном событии UFC White House - Freedom 250 состоялся поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, бой завершился после четвертого раунда - Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона.

После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвертого раунда ситуация стала еще хуже.

Джастин Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в легком весе.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи - 28 побед и пять поражений.

В со-главном событии вечера француз Сириль Ган нокаутировал бразильца Алекса Перейру в бою за временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.