В Баку завершился III Международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest 2026, проходивший с 12 по 14 июня под патронажем Лейлы Алиевой - вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и основателя Nine Senses Art Center.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом году фестиваль собрал более 1200 участников, свыше 80 экспертов и мастеров из Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции и других стран мира.

Темой фестиваля стал слоган "От корней к росту", а главным символом - Дерево, олицетворяющее связь человека со своими истоками, внутреннюю опору, развитие и движение к новым вершинам.

На протяжении трех дней программа фестиваля охватывала традиции и направления, способствующие всестороннему развитию человека: медитативные практики, различные направления йоги, суфийские практики, цигун, чайные церемонии, психологию, музыку, искусство и межкультурный диалог.

Одним из символов фестиваля стало Дерево желаний, установленное в центральном пространстве Nine Senses Fest 2026. В течение трех дней участники из разных стран оставляли на его ветвях свои мечты, намерения и пожелания. Дерево стало живым воплощением главной идеи фестиваля - роста через осознанность, благодарность и связь со своими корнями.

Одними из самых ожидаемых гостей фестиваля стали автор метода нейрографики Павел Пискарев, представивший программу "Нейродрево. От корней к росту" и масштабный арт-перформанс в рамках Дня суфизма; мастер духовных практик Имрам Крийя, собравший полные залы на своих лекциях, мастер-классах и музыкальных встречах; эксперт по здоровью и долголетию Лев Иванов, а также исследователь человеческого потенциала Вадим Попов, чьи программы были посвящены внутреннему развитию, жизненной энергии и здоровью человека.

Особое место в программе фестиваля занял мастер звуковых практик Алексей Майоров, чьи сеансы звуковой терапии (Sound Healing) стали одними из самых посещаемых мероприятий фестиваля. Его работа с вибрациями и звуком помогала участникам достичь глубокого расслабления, восстановления внутреннего баланса и гармонии.

Одним из центральных событий фестиваля стал День суфизма, посвященный духовным традициям Востока. В течение всего дня гости знакомились с философией и культурой суфизма через музыку, поэзию, медитацию и духовные практики.

Особое место в программе заняли духовный наставник Дарпан, представивший практику "Суфийское сердце", автор масштабного арт-перформанса Павел Пискарев, а также турецкий музыкант Özgür Baba, создавший неповторимую атмосферу глубокого погружения в традиции Востока.

Большой интерес вызвали занятия индийского мастера Бхарата Такура, программы азербайджанского преподавателя йоги Гафара Ганизаде, трансформационная игра "Лила", музыкальные практики и выступления музыканта Ренаты, ставшие важной частью творческой программы фестиваля.

Выступая на закрытии фестиваля, академический директор Nine Senses Art Center Наталья Жукова отметила: "Nine Senses - это пространство, где древние знания встречаются с современными практиками, где каждый человек может остановиться, услышать себя и сделать шаг к более осознанной и гармоничной жизни. Мы рады видеть в Баку представителей разных стран, культур и традиций, объединённых стремлением к развитию, здоровью и внутреннему росту".

По словам Натальи Жуковой, фестиваль в очередной раз подтвердил, что интерес к духовным практикам, здоровому образу жизни и поиску внутренней гармонии сегодня объединяет людей независимо от их возраста, профессии и культурного происхождения.

Ярким завершением фестиваля стали концерты Марата Нигматулина с программой "СБУДЕТСЯ!" и Чингиза Мустафаева с проектом STATE of SOUND. Символичным финалом фестиваля стало совместное выступление Özgür Baba и Чингиза Мустафаева, объединившее на одной сцене голоса двух культур и ставшее одним из самых эмоциональных моментов Nine Senses Fest 2026.

Организаторы выражают искреннюю благодарность партнерам, спонсорам, экспертам, волонтерам и участникам за вклад в создание уникального пространства для общения, развития и вдохновения.

Генеральными партнерами фестиваля выступили Sea Breeze Resort и The Club Port Baku. Соорганизатором фестиваля выступила академия ANSA.

Спонсорами фестиваля стали Azersun Holding, Bakı Tikiş Evi (BTE) и Azerbaijan Textile Association (ATA).

Информационную поддержку мероприятию оказали Media.az и журнал "Баку", а также десятки представителей национальных и международных средств массовой информации.

Nine Senses Fest 2026 в очередной раз подтвердил статус одного из крупнейших международных фестивалей духовных и телесных практик региона, объединяющего людей разных культур, мировоззрений и традиций вокруг идей здоровья, творчества, внутренней гармонии и осознанного развития.