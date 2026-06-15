https://news.day.az/world/1841474.html Ближний Восток может измениться на полвека - Вэнс Выполнение соглашения с Ираном может изменить Ближний Восток на полвека. Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, договоренности между Вашингтоном и Тегераном станут важным моментом для Соединенных Штатов и всего региона.
Ближний Восток может измениться на полвека - Вэнс
Выполнение соглашения с Ираном может изменить Ближний Восток на полвека.
Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, договоренности между Вашингтоном и Тегераном станут важным моментом для Соединенных Штатов и всего региона.
"Документ предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и гарантии того, что Иран не получит ядерное оружие. В случае соблюдения соглашения иранской стороной последствия будут долгосрочными. Если иранцы будут соблюдать соглашение, это изменит Ближний Восток на следующие 50 лет", - заявил Вэнс.
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