Ближний Восток может измениться на полвека

Выполнение соглашения с Ираном может изменить Ближний Восток на полвека.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, договоренности между Вашингтоном и Тегераном станут важным моментом для Соединенных Штатов и всего региона.

"Документ предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и гарантии того, что Иран не получит ядерное оружие. В случае соблюдения соглашения иранской стороной последствия будут долгосрочными. Если иранцы будут соблюдать соглашение, это изменит Ближний Восток на следующие 50 лет", - заявил Вэнс.