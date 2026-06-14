В Турции заявили о потере авторитета Европарламентом

Европейский парламент утрачивает свой прежний авторитет, превращаясь в инструмент политического лоббирования отдельных групп.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель генерального секретаря правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик, комментируя проект доклада Европарламента по Турции.

Челик назвал выводы докладчика Европарламента "политически постыдными" и подчеркнул, что они не имеют ничего общего с объективным подходом и европейскими ценностями.

"Никто не вправе оскорблять или проявлять неуважение к членам турецкого правительства, прикрываясь названием Европарламента", - заявил представитель правящей партии. По его словам, необходимо тщательно расследовать цели кругов, стоящих за действиями докладчика ЕП.

Челик отметил, что Европарламент, который ранее считался уважаемой "школой политики и прав человека", сегодня теряет авторитет из-за целенаправленного лоббирования и риторики, напоминающей подходы колониальной эпохи.

Турецкий политик напомнил, что и предыдущие доклады Европарламента по Турции, по мнению Анкары, составлялись с учетом интересов отдельных политических групп, а не ради объективного отражения реальности или развития диалога с Турцией.

Он также подчеркнул, что Анкара не допустит неуважения к суверенным правам Турецкой Республики.

"Наиболее правильным вариантом для Европарламента было бы отправить таких политиков в начальную школу демократии", - добавил Челик.