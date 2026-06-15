Президент Ильхам Алиев поздравил Президента США Дональда Трампа с 80-летним юбилеем

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо в связи с его 80-летним юбилеем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, текст письма опубликован в аккаунте Президента в социальной сети X.

Представляем письмо:

"Президенту Соединенных Штатов Америки

Его превосходительству

господину Дональду Трампу

Уважаемый господин Президент,

С огромным удовольствием направляю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея - 80-летия, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, дальнейших успехов и еще более значительных достижений в Вашей выдающейся государственной деятельности в качестве выдающегося Лидера сильного и могущественного государства.

Вы сыграли незаменимую роль в установлении и углублении стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами, и мы высоко ценим это. Подписание Хартии о стратегическом партнерстве, инициированное во время нашей исторической встречи с Вами в Белом доме в августе прошлого года и завершенное шесть месяцев спустя в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну, вывело азербайджано-американские отношения на качественно новый уровень. Это замечательное достижение является наглядным свидетельством Вашей непоколебимой воли и решимости. Мы выражаем Вам благодарность за то большое значение, которое Вы придаете развитию наших межгосударственных отношений, и за вашу неизменную поддержку в этом отношении.

Мы также признательны Вам за Вашу решимость в продвижении мирной повестки на Южном Кавказе. Подписание в Вашем присутствии в Вашингтоне трехсторонней совместной декларации, а также парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Арменией являются результатом Ваших последовательных усилий в области миростроительства. В то же время мы рассматриваем "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджанской Республики и Нахчываном и станет частью Среднего коридора, как очередной вклад в развитие устойчивого мира и сотрудничества в регионе.

Уважаемый господин Президент,

Я высоко ценю личные отношения, дружбу, глубокое уважение и доверие, сложившиеся между нами, и хотел бы выразить удовлетворение нашими продуктивными встречами и контактами за прошедший год, проходившими в атмосфере сердечности и искренности.

Высокий уровень взаимопонимания создает прочную основу для углубления наших отношений в различных сферах. Наша общая решимость развивать и укреплять азербайджано-американские отношения по всем направлениям, особенно в области торговли и экономики, инвестиций, энергетики, безопасности, транспортной связности, технологий и других секторах, заслуживает высокой оценки.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по дальнейшему углублению дружбы и надежного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами и всестороннему расширению нашего плодотворного сотрудничества.

Выражая глубокое уважение и почтение, я еще раз передаю Вам и Вашей семье самые теплые пожелания и желаю успехов в Ваших важных начинаниях во имя процветания дружественного американского народа.

С уважением,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики".