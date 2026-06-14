https://news.day.az/world/1841330.html Вертолет с пассажирами разбился в аэропорту США - ВИДЕО Вертолет потерпел крушение в аэропорту Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс американского штата Флорида, пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал NBC6 со ссылкой на пожарные службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вертолет с пассажирами разбился в аэропорту США - ВИДЕО
Вертолет потерпел крушение в аэропорту Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс американского штата Флорида, пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал NBC6 со ссылкой на пожарные службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), вертолет Robinson R44 потерпел крушение при попытке взлета. После падения воздушное судно опрокинулось и задело находившийся поблизости самолет. Вертолет получил средние повреждения.
По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.
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