Названа самая дорогая коллекционная игра в истории аукционов

На аукционе Heritage Auctions запечатанная копия Super Mario Bros для оригинальной Nintendo Entertainment System была продана за $3 млн, став самым дорогим видеоигровым лотом в истории. Об этом сообщает Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Столь высокая оценка связана не столько с самой игрой, сколько с редкостью конкретного экземпляра. Это копия из одной из первых партий 1985 года с оригинальной пломбой. Такой способ запечатывания использовался лишь непродолжительное время до перехода Nintendo на стандартную термоусадочную упаковку.

По данным Heritage Auctions, известно лишь о трех нераспечатанных экземплярах Super Mario Bros. с подобной пломбой. Проданный лот считается самым ранним из них. Дополнительным фактором, повлиявшим на стоимость, стала оценка состояния 9,6 балла от компании Professional Sports Authenticator (PSA), специализирующейся на сертификации коллекционных предметов.

Столь громкие результаты продолжают вызывать споры среди коллекционеров. Критики отмечают, что рекордные цены зачастую формируются вокруг наиболее узнаваемых брендов игровой индустрии, тогда как объективно более редкие экземпляры могут стоить значительно дешевле из-за меньшей известности среди широкой аудитории инвесторов.