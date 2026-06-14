Экономика Нахчывана выросла с начала года

В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 646 миллиона 670 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в январе-мае этого года в Азербайджане было произведено ВВП на сумму 51 миллиард 783 миллиона 800 тысяч манатов.

Согласно данным, экономика страны в реальном выражении осталась на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе снизилась на 1%, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4%.

Согласно майским прогнозам Центрального банка Азербайджана на 2026 год, ожидается, что темпы экономического роста страны в реальном выражении составят 1,1% по общему ВВП, а по ненефтегазовому ВВП - 3,2%.

Также Центральный банк прогнозирует, что в 2027 году темпы экономического роста в целом и в ненефтегазовом секторе в реальном выражении составят соответственно 3,2% и 4,7%.