В США упал военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в штате Вашингтон на северо-западе США. Как передает Day.Az, об этом 13 июня сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, пилоту удалось катапультироваться, после чего он был госпитализирован. Причины крушения на данный момент не раскрываются.

В результате падения воздушного судна в лесном массиве вспыхнул пожар. Власти организовали эвакуацию людей, отдыхавших в районе озера Римрок, расположенного вблизи места аварии. На борьбу с огнем были направлены пожарные расчеты.