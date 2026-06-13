https://news.day.az/unusual/1841220.html В Италии показали один из самых маленьких лифтов - ВИДЕО В итальянском Милане внимание пользователей социальных сетей привлек необычно маленький лифт в одном из жилых домов. Как сообщает Day.Az, в кабине с трудом помещается даже один взрослый человек. Подобные мини-лифты не являются редкостью для старых европейских зданий.
В Италии показали один из самых маленьких лифтов - ВИДЕО
В итальянском Милане внимание пользователей социальных сетей привлек необычно маленький лифт в одном из жилых домов.
Как сообщает Day.Az, в кабине с трудом помещается даже один взрослый человек. Подобные мини-лифты не являются редкостью для старых европейских зданий.
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