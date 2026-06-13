В Италии показали один из самых маленьких лифтов

В итальянском Милане внимание пользователей социальных сетей привлек необычно маленький лифт в одном из жилых домов.

Как сообщает Day.Az, в кабине с трудом помещается даже один взрослый человек. Подобные мини-лифты не являются редкостью для старых европейских зданий.