Ушел из жизни известный азербайджанский государственный деятель

Скончался известный азербайджанский государственный деятель Хидаят Оруджев.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили близкие покойного.

Хидаят Оруджев на протяжении многих лет работал в сфере государственного управления, дипломатической деятельности и литературного творчества.

Азербайджанский поэт, драматург, прозаик и публицист, государственный и общественный деятель был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Азербайджана в 1991 году и имел статус государственного советника 1-го класса. В разные годы он возглавлял Государственный комитет по работе с религиозными структурами (2006-2012), а затем с 2012 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане.