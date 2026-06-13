https://news.day.az/world/1841271.html У берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер Танкер был поражен снарядом у берегов Омана. Об этом рассказал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент зафиксирован в шести морских милях к востоку от султаната. "Танкер был поражен неизвестным снарядом в носовой части по левому борту.
У берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер
Танкер был поражен снарядом у берегов Омана. Об этом рассказал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент зафиксирован в шести морских милях к востоку от султаната.
"Танкер был поражен неизвестным снарядом в носовой части по левому борту. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Судно, название которого не приводится, продолжает движение в следующий порт назначения.
В UKMTO данное происшествие классифицировали как атаку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре