https://news.day.az/society/1841217.html В Шуше прозвучал «Последний звонок» В городе Шуша прошло мероприятие "Последний звонок".
В Шуше прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прошло мероприятие "Последний звонок".
В мероприятии, состоявшемся 13 июня в полной средней школе № 1 города Шуша, приняли участие ответственные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управления Государственного заповедника города Шуша, семьи шехидов, ветераны, преподавательский и ученический коллективы, а также родители, передает Day.Az.
Выступившие на мероприятии поздравили выпускников с "Последним звонком", пожелали им успехов в дальнейшей жизни и учебе.
Мероприятие продолжилось музыкально-художественными выступлениями школьников.
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