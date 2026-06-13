Дубль Балогана и разгром Парагвая: США ярко стартовали на ЧМ-2026 - ВИДЕО
Сборная США по футболу с уверенной победы начала выступление на чемпионате мира-2026. В матче первого тура группы D американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, хозяева турнира вышли вперед уже на 7-й минуте. После опасной атаки американцев защитник парагвайцев Дамиан Бобадилья срезал мяч в собственные ворота.
На 31-й минуте преимущество США удвоил Балоган, точно пробивший после передачи партнера.
Незадолго до перерыва он оформил дубль, отличившись на пятой компенсированной минуте первого тайма и доведя счет до крупного - 3:0.
Во втором тайме Парагвай сумел ответить голом Маурисио на 73-й минуте, однако вернуть интригу в матч южноамериканцам не удалось.
Окончательный счет на восьмой компенсированной минуте установил Джованни Рейна - 4:1.
Благодаря дублю Балоган возглавил список бомбардиров чемпионата мира.
США же набрали первые три очка и единолично возглавили группу D, сделав серьезную заявку на выход в плей-офф.
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