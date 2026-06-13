Дубль Балогана и разгром Парагвая: США ярко стартовали на ЧМ-2026

Сборная США по футболу с уверенной победы начала выступление на чемпионате мира-2026. В матче первого тура группы D американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, хозяева турнира вышли вперед уже на 7-й минуте. После опасной атаки американцев защитник парагвайцев Дамиан Бобадилья срезал мяч в собственные ворота.

На 31-й минуте преимущество США удвоил Балоган, точно пробивший после передачи партнера.

Незадолго до перерыва он оформил дубль, отличившись на пятой компенсированной минуте первого тайма и доведя счет до крупного - 3:0.

Во втором тайме Парагвай сумел ответить голом Маурисио на 73-й минуте, однако вернуть интригу в матч южноамериканцам не удалось.

Окончательный счет на восьмой компенсированной минуте установил Джованни Рейна - 4:1.

Благодаря дублю Балоган возглавил список бомбардиров чемпионата мира.

США же набрали первые три очка и единолично возглавили группу D, сделав серьезную заявку на выход в плей-офф.