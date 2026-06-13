https://news.day.az/unusual/1840950.html Ученые зафиксировали редкое явление на поверхности Марса - ВИДЕО Марсианский пылевой вихрь попал в объектив камеры марсохода "Perseverance", работающего на поверхности Красной планеты. Как сообщает Day.Az, редкое атмосферное явление удалось зафиксировать во время наблюдений аппарата, который исследует Марс в рамках миссии NASA.
Ученые зафиксировали редкое явление на поверхности Марса - ВИДЕО
Марсианский пылевой вихрь попал в объектив камеры марсохода "Perseverance", работающего на поверхности Красной планеты.
Как сообщает Day.Az, редкое атмосферное явление удалось зафиксировать во время наблюдений аппарата, который исследует Марс в рамках миссии NASA.
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