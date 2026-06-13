Ученые зафиксировали редкое явление на поверхности Марса

Марсианский пылевой вихрь попал в объектив камеры марсохода "Perseverance", работающего на поверхности Красной планеты.

Как сообщает Day.Az, редкое атмосферное явление удалось зафиксировать во время наблюдений аппарата, который исследует Марс в рамках миссии NASA.