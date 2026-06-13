Человеку впервые в истории ввели препарат для «омоложения» глаз

Американские врачи впервые ввели пациенту с глаукомой экспериментальный препарат для "омоложения" клеток глаза. Инъекция стала частью клинического исследования бостонского стартапа Life Biosciences, целью которого является обращение вспять возрастных изменений зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Экспериментальный препарат получил название ER-100. По задумке разработчиков, он должен частично перепрограммировать клетки сетчатки, возвращая им более "молодое" состояние и улучшая работу за счет активации генов, отвечающих за синтез необходимых белков. На первом этапе исследования специалисты оценивают безопасность метода, переносимость и возможное влияние на зрение.

Идея терапии основана на гипотезе о том, что старение связано не только с повреждениями клеток, но и с утратой эпигенетической информации - своеобразных "настроек" работы генов. Если их восстановить, клетки могут частично вернуть функциональность.

Подход опирается на открытия лауреата Нобелевской премии Синъи Яманаки, который в 2007 году показал, что взрослые клетки можно перепрограммировать в более "молодое" состояние с помощью набора белков - так называемых факторов Яманаки.

При этом метод остается потенциально опасным: некоторые из этих факторов связаны с риском онкологических процессов. Поэтому ученые не используют полный набор перепрограммирующих белков: из четырех "факторов Яманаки" применяются только три. Кроме того, их действие можно включать и выключать с помощью доксициклина - обычного антибиотика, который здесь используется как "переключатель" терапии.

Исследователи подчеркивают, что речь идет о ранней стадии испытаний, и до клинического применения метода потребуются дополнительные проверки безопасности и эффективности.