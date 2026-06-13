https://news.day.az/world/1841141.html

США сбили иранские дроны у Ормузского пролива

Американские войска сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. По данным агентства, беспилотники представляли угрозу для коммерческих перевозок. Ранее мы сообщали, что в Иране допустили подписание меморандума с США в ближайшие дни.