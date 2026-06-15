В Азербайджане за неделю произошло почти 500 пожаров

Соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю осуществили выезды по 494 пожарам, провели аварийно-спасательные операции по 38 случаям, связанным с людьми, оказавшимися в беспомощном состоянии, а также по 2 фактам дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в результате срочных и неотложных мер, принятых на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", было обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение человеческих жизней.

В целом за прошедшую неделю были спасены 46 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Во время пожаров были эвакуированы 44 человека, также были переданы тела 8 погибших.