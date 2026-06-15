Испанию охватили лесные пожары

Лесные пожары охватывают северо-запад Испании. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Специалисты предсказывают, что это начало сильнейшего в этом веке сезона лесных пожаров в Европе.

На видео лесной пожар в провинции Галисия.