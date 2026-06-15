https://news.day.az/world/1841507.html Испанию охватили лесные пожары - ВИДЕО Лесные пожары охватывают северо-запад Испании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Специалисты предсказывают, что это начало сильнейшего в этом веке сезона лесных пожаров в Европе. На видео лесной пожар в провинции Галисия.
Испанию охватили лесные пожары - ВИДЕО
Лесные пожары охватывают северо-запад Испании.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Специалисты предсказывают, что это начало сильнейшего в этом веке сезона лесных пожаров в Европе.
На видео лесной пожар в провинции Галисия.
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