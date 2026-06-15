В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров

Возле 20 медицинских учреждений в Баку созданы специальные зоны посадки и высадки пассажиров.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что еще по семи адресам часть парковочных мест была упразднена, а для организации зон посадки и высадки установлены дорожные знаки "5.14 - стоянка легковых такси" и "3.28 - остановка запрещена".

Такие зоны организованы по следующим адресам:

улица Мазахира Рустамова - у городской поликлиники №7;

улица Лермонтова - у городской поликлиники №22;

пересечение улиц Абая Кунанбаева и Сулеймана Сани Ахундова - у городской поликлиники №25;

улица Маммедали Шарифли - у Противотуберкулезного диспансера №4;

улица Ахмеда Джавада - у Республиканской клинической урологической больницы;

улица Аджеми Нахчывани - у Medera Hospital;

улица Натиг Ахмедова - у Международного госпиталя Məlhəm.

Благодаря установке соответствующих дорожных знаков обеспечены более удобные условия для посадки и высадки пассажиров из такси и личного транспорта.