https://news.day.az/society/1841520.html В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров Возле 20 медицинских учреждений в Баку созданы специальные зоны посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров
Возле 20 медицинских учреждений в Баку созданы специальные зоны посадки и высадки пассажиров.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что еще по семи адресам часть парковочных мест была упразднена, а для организации зон посадки и высадки установлены дорожные знаки "5.14 - стоянка легковых такси" и "3.28 - остановка запрещена".
Такие зоны организованы по следующим адресам:
- улица Мазахира Рустамова - у городской поликлиники №7;
- улица Лермонтова - у городской поликлиники №22;
- пересечение улиц Абая Кунанбаева и Сулеймана Сани Ахундова - у городской поликлиники №25;
- улица Маммедали Шарифли - у Противотуберкулезного диспансера №4;
- улица Ахмеда Джавада - у Республиканской клинической урологической больницы;
- улица Аджеми Нахчывани - у Medera Hospital;
- улица Натиг Ахмедова - у Международного госпиталя Məlhəm.
Благодаря установке соответствующих дорожных знаков обеспечены более удобные условия для посадки и высадки пассажиров из такси и личного транспорта.
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