Марк Кукурелья продолжит карьеру в испанском гранде

Мадридский "Реал" достиг устной договоренности о подписании левого защитника "Челси" Марка Кукурельи.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Устное соглашение достигнуто между всеми сторонами, включая самого игрока. Футболиста хотел видеть в команде новый главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.