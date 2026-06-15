Стали известны дата и место подписания соглашения между США и Ираном

Официальная церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в Швейцарии.

Как передает Day.Az, об этом gремьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в социальной сети X.

По словам Шарифа, стороны договорились о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех направлениях, включая Ливан.

"Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии", - написал он.

Шариф поблагодарил США и Иран за приверженность дипломатическому урегулированию конфликта, а также выразил признательность Катару за посреднические усилия. Кроме того, он отметил вклад Саудовской Аравии и Турции в достижение договоренности.

По его словам, до официального подписания соглашения посредники проведут серию встреч, которые должны подготовить почву для технических консультаций и реализации достигнутых договоренностей.

Ранее Трамп заявил о достижении соглашения между США и Ираном.