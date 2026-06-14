Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Day.Az представляет публикацию: