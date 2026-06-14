https://news.day.az/officialchronicle/1841411.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения. Day.Az представляет публикацию:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения.
Day.Az представляет публикацию:
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