Федерации 13 участников чемпионата мира раскритиковали главу УЕФА

Тринадцать национальных федераций, чьи сборные представлены на чемпионате мира по футболу 2026 года, раскритиковали главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который утверждал, что увеличение количества участников турнира создаст неинтересные матчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление на своей странице в соцсети Х приводит журналист Бен Джейкобс.

Совместное заявление сделали федерации футбола Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.

"Мы решительно, но с уважением отвергаем эти комментарии. Для наших стран не существует понятия неважного матча чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана выход на чемпионат мира по футболу представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких наций, как ДР Конго и Гаити, возвращение на самую большую сцену футбола после долгого отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этот момент годами, а в некоторых случаях десятилетиями", - говорится в заявлении.

"За каждой национальной сборной стоят целые сообщества и миллионы людей, для которых футбол - источник гордости, надежды и единства. Футбол не принадлежит избранной группе наций, его сила - в универсальности. Чемпионат мира по футболу - величайшее футбольное соревнование в мире именно потому, что оно объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные пути", - добавили в федерациях.

В заявлении подчеркивается, что для многих стран участие в чемпионате мира - это не только спортивное достижение, но и момент вдохновения поколения, который ускоряет развитие футбола и создает воспоминания на всю жизнь.