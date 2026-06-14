https://news.day.az/world/1841417.html Два вертолета столкнулись в небе в Бразилии - ВИДЕО В Бразилии произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли шесть человек. Как сообщает Day.Az, один из вертолетов после столкновения рухнул на автомобильную парковку в Рио-де-Жанейро. После падения начался пожар, уничтоживший около 20 автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы.
Два вертолета столкнулись в небе в Бразилии - ВИДЕО
В Бразилии произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли шесть человек.
Как сообщает Day.Az, один из вертолетов после столкновения рухнул на автомобильную парковку в Рио-де-Жанейро. После падения начался пожар, уничтоживший около 20 автомобилей.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.
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