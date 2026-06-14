Два вертолета столкнулись в небе в Бразилии

В Бразилии произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщает Day.Az, один из вертолетов после столкновения рухнул на автомобильную парковку в Рио-де-Жанейро. После падения начался пожар, уничтоживший около 20 автомобилей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.