Олимпийского чемпиона из США задержали за незаконное ношение оружия

Американский баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Харден был задержан в Хьюстоне (штат Техас, США) 13 июня. Об этом сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов задержали спортсмена в 3:41 утра по местному времени и предъявили ему обвинения в незаконном ношении оружия. Как следует из документов полиции, пистолет Хардена "находился на виду и не был в кобуре".

Перед задержанием Харден был в ночном клубе вместе с большой компанией друзей. Впоследствии баскетболиста освободили под залог, он должен явиться в суд 22 июня.

Харден - баскетболист клуба НБА "Кливленд Кавальерс". В 2012 году, выступая за клуб "Оклахома-Сити Тандер", он был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2013 году баскетболист первый раз принял участие в матче всех звезд НБА. В 2018 году в своем шестом сезоне за "Рокетс" он впервые в карьере был признан Самым ценным игроком НБА.

Баскетболист вместе со сборной США в 2012 году выиграл летние Олимпийские игры, а через два года завоевал золотые медали чемпионата мира.