https://news.day.az/world/1841353.html Airbus запустила инициативу Team Gen 6 - ВИДЕО Европейская авиакорпорация Airbus запустила инициативу Team Gen 6, направленную на возрождение амбиций Европы по созданию истребителя шестого поколения под руководством Германии и Испании после провала франко-германского проекта New Generation Fighter (NGF). Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Airbus запустила инициативу Team Gen 6 - ВИДЕО
Европейская авиакорпорация Airbus запустила инициативу Team Gen 6, направленную на возрождение амбиций Европы по созданию истребителя шестого поколения под руководством Германии и Испании после провала франко-германского проекта New Generation Fighter (NGF).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В новом проекте участвуют восемь немецких компаний - Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Germany, MTU Aero Engines и Rohde & Schwarz - которые работают вместе с испанскими партнерами, включая GMV, Grupo Oesia, Indra Sistemas, ITP Aero и Sener.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре