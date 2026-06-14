Европейская авиакорпорация Airbus запустила инициативу Team Gen 6, направленную на возрождение амбиций Европы по созданию истребителя шестого поколения под руководством Германии и Испании после провала франко-германского проекта New Generation Fighter (NGF).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В новом проекте участвуют восемь немецких компаний - Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Germany, MTU Aero Engines и Rohde & Schwarz - которые работают вместе с испанскими партнерами, включая GMV, Grupo Oesia, Indra Sistemas, ITP Aero и Sener.