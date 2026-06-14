https://news.day.az/society/1841345.html Сель в Дашкесане нанес серьезный ущерб, обрушилась часть дороги - ФОТО В Дашкесане сель нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за селя, вызванного проливными дождями, произошло обрушение на 3-м километре автомобильной дороги Дашкесан - Эмирвар - Габагтепе. В результате движение автомобилей на данном участке частично затруднено.
Сель в Дашкесане нанес серьезный ущерб, обрушилась часть дороги - ФОТО
В Дашкесане сель нанес серьезный ущерб инфраструктуре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за селя, вызванного проливными дождями, произошло обрушение на 3-м километре автомобильной дороги Дашкесан - Эмирвар - Габагтепе.
В результате движение автомобилей на данном участке частично затруднено.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Восстановительные работы на территории продолжаются.
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