Сель в Дашкесане нанес серьезный ущерб, обрушилась часть дороги

В Дашкесане сель нанес серьезный ущерб инфраструктуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за селя, вызванного проливными дождями, произошло обрушение на 3-м километре автомобильной дороги Дашкесан - Эмирвар - Габагтепе.

В результате движение автомобилей на данном участке частично затруднено.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Восстановительные работы на территории продолжаются.