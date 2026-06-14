Анкара ушла под воду. Ливень, град, затопленные переходы, парализованные улицы, автомобили, плавающие в лучших традициях апокалиптического кино. Казалось бы, классическая история про стихию, инфраструктуру и готовность городских служб. Но нет. Я жду , когда проснуться отечественные "эксперты" , которые и в случившемся в столице братской Турции обвинят.... главу исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале, размещенном на сайте Pazl.az.

Абсурд? Безусловно. Но ровно в такой же степени абсурдны и те "аналитические" откровения, которыми в последнее время щедро делятся некоторые отечественные СМИ и самопровозглашенные "эксперты". Напомним: когда на Баку за считанные часы обрушилась многомесячная норма осадков, виновным был назначен именно Азизов. Не климат, не экстремальные погодные условия, не объективные ограничения инфраструктуры, а конкретный чиновник - как будто он лично регулирует облака над Каспием.

И вот теперь логика подсказывает: если Азизов способен управлять осадками в Баку, почему бы ему не распространить свое "влияние" и на Анкару? Тем более что дождь там начался внезапно, усилился, да еще и сопровождался градом. Слишком подозрительно. Где-то между облаками над Азербайджаном и Турцией явно прослеживается "невидимая рука".

Можно даже представить заголовки: "Азизов добрался до Анкары", "Невидимое управление осадками: новая реальность региона", "Почему ИВ Баку не справилась с ливнем в Турции". Впрочем, не будем подсказывать - креатив у наших критиканов и без того неиссякаем.

Самое любопытное в этой истории даже не сама критика, а ее избирательная логика. Люди, которые с серьезным видом рассуждают о "вине" конкретного чиновника за последствия стихийного бедствия, почему-то игнорируют элементарные вещи. Например, то, что в современных городах ответственность за инфраструктуру распределена между разными структурами: водоканалами, службами чрезвычайных ситуаций, коммунальными ведомствами.

Или то, что существуют объективные пределы пропускной способности любой системы - особенно когда речь идет о погодных аномалиях. Этим "говорящим головам" нет дела до изучения реальных нынешних полномочий ИВ Баку и ее руководителя. Зачем им разбираться в деталях, когда есть удобная фигура для назначения виновного?

Это ведь куда проще - объявить человека ответственным за дождь. Следующий логический шаг - свалить на него же вину за ветер. Потом за жару. А там, глядишь, и до глобального потепления недалеко.

В этом смысле Анкара открывает новые горизонты для творческой мысли. Если в Баку идет дождь - виноват Азизов. Если в Анкаре - тем более. Если где-то в мире происходит наводнение - ну, вы понимаете. Универсальное объяснение, не требующее ни анализа, ни компетенции.

Можно даже пойти дальше. Почему бы не возложить на него ответственность за исторические события? Например, за последствия всемирного потопа. Да, того самого, библейского. В конце концов, если человек способен "организовать" многомесячную норму осадков за сутки, то и сорок дней дождя - не такая уж фантастика.

Конечно, вся эта ирония лишь подчеркивает очевидное: подобные обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Они отражают не стремление разобраться в проблеме, а желание найти удобную мишень. В условиях сложных природных явлений и инфраструктурных вызовов это особенно опасно, потому что подменяет серьезный разговор о решениях поверхностными и, по сути, бессмысленными упреками.

Тем временем в Анкаре коммунальные службы ликвидируют последствия ливня, анализируют ситуацию, делают выводы. То есть занимаются тем, чем и должны заниматься профессионалы. А у нас регулярно происходит поиск универсального "виновного".