Солнце показали в невероятных деталях через H-альфа фильтр

Астрономические наблюдения позволили получить детальные изображения поверхности Солнца с использованием узкополосного H-альфа фильтра.

Как передает Day.Az, снимки демонстрируют структуру солнечной активности, включая особенности хромосферы, а также динамические процессы, происходящие на поверхности звезды.