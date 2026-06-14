https://news.day.az/unusual/1841309.html Солнце показали в невероятных деталях через H-альфа фильтр - ВИДЕО Астрономические наблюдения позволили получить детальные изображения поверхности Солнца с использованием узкополосного H-альфа фильтра. Как передает Day.Az, снимки демонстрируют структуру солнечной активности, включая особенности хромосферы, а также динамические процессы, происходящие на поверхности звезды.
Солнце показали в невероятных деталях через H-альфа фильтр - ВИДЕО
Астрономические наблюдения позволили получить детальные изображения поверхности Солнца с использованием узкополосного H-альфа фильтра.
Как передает Day.Az, снимки демонстрируют структуру солнечной активности, включая особенности хромосферы, а также динамические процессы, происходящие на поверхности звезды.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре