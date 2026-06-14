Откуда не ждали

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На днях, отвечая на вопросы журналистов, экс-президент Серж Саргсян допустил жуткую "ошибку", вызвав гнев проигравшей оппозиции.

Журналисты задали ему вопрос, почему Никол Пашинян идет на третий срок, если сам был против этого в 2018 году и даже поднял из-за этого протесты. К всеобщему удивлению, Саргсян не стал повторять реваншистскую чепуху, а сказал правду: о Пашиняне нельзя сказать, что он идет на третий срок, так как первые два голосования были досрочными.

Действительно, и в 2018-м, и в 2021 году выборы премьер-министра были досрочными. Кому как не Саргсяну, об этом не знать. Он сам в свое время поменял Конституцию, чтобы остаться у власти на третий срок, но в роли премьер-министра. Что случилось после того, в Армении все помнят. И не только в Армении.

Короче говоря, Никол Пашинян своего срока еще не "досидел", пояснил Серж Саргсян.

В оппозиции аж вздрогнули. Что?!!! Саргсян, вероятно, не подумав, лишил реваншистов единственного козыря против кандидатуры нынешнего премьера на пост главы правительства.

Участвовавший в выборах вместе с небезызвестным Эдмоном Марукяном политолог Карпис Пашоян написал в соцсетях горестный пост по этому поводу. Он указал, что ответ Саргсяна может отнять у оппозиции единственное политическое основание лишить Пашиняна власти. Именно критика "третьего срока" в настоящее время является единственным политологическим основанием, с помощью которого можно дискредитировать власть Пашиняна, а "остальное уже из жанра поэзии". Пашоян призвал Республиканскую партию признать, что ее лидер совершил грубейшую, роковую ошибку.

Оставшийся без мандата Эдмон Марукян пошел еще дальше, уличив Саргсяна в сговоре с Пашиняном. Они заодно! - заявил глава "Просвещенной Армении", партии-неудачницы. Марукян набросился с кулаками также на соратников по оппозиции, которые не хотят поднимать эту тему. Все предатели и всех купили!

Между тем, Саргсян сказал то, что есть.

Спикер парламента Ален Симонян прокомментировал журналистам этот вопрос и отметил, что Армения - парламентская республика. А в парламентской республике премьер-министр может выдвигаться кандидатом и более двух раз. В целом, отметил Симонян, в странах с парламентской формой правления многие лидеры исполнительной власти выдвигались на должность по нескольку раз. К примеру, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Тони Блэр.

И вообще, посоветуем тусовке Марукяна обратиться к любимой ими Википедии. Там указано, что в парламентской республике премьер-министр не избирается напрямую всенародным голосованием. Его кандидатуру выдвигает парламентское большинство по итогам выборов. Конституционные ограничения на количество сроков (максимум два подряд) в Армении распространяются только на президента, но не на премьер-министра.

Юристы и политические обозреватели признают, что так как первые два срока Никола Пашиняна в статусе премьер-министра были связаны с досрочными выборами и переизбранием, он вправе подавать свою кандидатуру.

Так что не стоит реваншистам обижаться на Сержика. Он просто сказал правду.