Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

На фоне сохраняющейся нестабильности традиционных экспортных направлений Казахстан все активнее ищет альтернативные пути поставок нефти на мировые рынки. В этой ситуации особое значение приобретает маршрут через Азербайджан, который за последние годы доказал свою эффективность, надежность и способность принимать дополнительные объемы сырья.

Главная экспортная артерия Казахстана - нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), уходящий через российскую территорию к Новороссийскому терминалу на Черном море. Долгие годы именно по нему уходила львиная доля казахстанской нефти на европейский рынок. Но война изменила все.

Атаки беспилотников на терминальную инфраструктуру, удары по танкерам, перебои в работе - КТК превратился в источник постоянной головной боли для Астаны. В 2026 году страна была вынуждена скорректировать планы по добыче: вместо ожидавшегося более высокого результата - 98 миллионов тонн, с учетом внеплановых остановок на Тенгизе и потерь около пяти миллионов тонн из-за проблем с КТК.

На этом фоне трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) перестал быть просто элементом долгосрочной стратегии и превратился в практическую необходимость. Казахстан начал использовать его для транзита своей нефти с 2023 года после того как "КазМунайГаз" и SOCAR подписали соответствующее соглашение. И с тех пор объемы только растут.

Цифры говорят сами за себя. В 2023 году по БТД прошло 1,1 миллиона тонн казахстанской нефти. В 2024-м - уже 1,4 миллиона тонн. В 2025-м - 1,7 миллиона. Всего с момента начала транзита на мировые рынки ушло более 3,4 миллиона тонн. И это, судя по всему, только начало: на межправительственном уровне стороны обсуждают возможность выйти к 2027 году на 7 миллионов тонн в год.

"БТД уже существует, и было бы нерационально его не использовать", - сказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на Бакинской энергетической неделе. Он отметил, что трубопровод сегодня располагает свободными мощностями в объеме 25 миллионов тонн - и Казахстан намерен эту возможность использовать. Тем более что БТД открывает выход к порту Джейхан на Средиземном море, где можно грузить крупнотоннажные танкеры класса VLCC. Для покупателей нефти в Европе, Корее, Таиланде или Индонезии - а интерес к казахстанскому сырью географически расширяется - это весомый аргумент.

Одновременно с ростом транзитных потоков происходит важная институциональная перестройка. До недавнего времени оператором БТД выступала британская компания bp. Теперь эту роль берет на себя Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Передача операторских функций должна завершиться к началу июля 2026 года. Региональный президент bp Джованни Кристофоли подчеркнул, что речь не о продаже актива, а о выполнении контрактных обязательств, оговоренных заранее. Компания сохраняет 30,1% акций трубопроводной системы, то есть остается вторым по величине акционером после SOCAR.

Параллельно SOCAR получила операционный контроль над другим трубопроводом - Баку-Супса, связывающим Сангачальский терминал с грузинским черноморским побережьем. Этот маршрут длиной 829 километров в последние годы практически простаивал: в 2024 году по нему перекачали всего 90 тысяч тонн нефти. Однако труба находится в полной технической готовности, и теперь, после подписания соглашений между SOCAR и грузинской стороной в ходе майского визита премьера Ираклия Кобахидзе в Баку, речь идет о ее постепенном возвращении в работу.

Использование Баку-Супса для транзита казахстанской нефти пока официально не обсуждалось. Но профильные ведомства двух стран этот вариант рассматривают - в том числе с точки зрения тарифов, страховки и стоимости фрахта в условиях нестабильности на Черном море.

Казахстан экспортирует около 80 процентов добываемой нефти. Потеря надежного северного маршрута - это не просто логистическая проблема, это угроза всей экспортной модели страны. Именно поэтому диверсификация для Астаны становится необходимостью.

Азербайджан в этой картине занимает ключевую позицию. БТД - это инфраструктура, которая уже работает, уже доказала надежность и уже демонстрирует уверенный рост транзита.

Судя по текущей динамике и планам сторон, значение азербайджанского маршрута для казахстанской нефти будет только увеличиваться. На фоне сохраняющихся геополитических рисков именно надежность, предсказуемость и наличие свободных мощностей делают коридор через Азербайджан одним из наиболее перспективных направлений экспорта казахстанской нефти на ближайшие годы.