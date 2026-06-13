https://news.day.az/world/1841246.html В Китае разбился вертолет - ВИДЕО В китайском городе Чанчжоу вертолет потерпел крушение при попытке совершить посадку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
В Китае разбился вертолет - ВИДЕО
В китайском городе Чанчжоу вертолет потерпел крушение при попытке совершить посадку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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