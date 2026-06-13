Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Перу

Посол Азербайджанской Республики Сеймур Фаталиев вручил верительные грамоты Президенту Республики Перу Хосе Марии Балькасару в ходе официальной церемонии, состоявшейся в Золотом зале Дворца правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Перу, в церемонии также приняли участие послы Суверенного Мальтийского ордена и Республики Чили, а также министр иностранных дел Перу Карлос Пареха.

С.Фаталиев был среди дипломатов, официально аккредитованных главой перуанского государства в ходе церемонии.

Сеймур Фаталиев родился в Баку. Изучал французский язык в Азербайджанском университете языков и право в Бакинском государственном университете.

На протяжении дипломатической карьеры он работал в Министерстве иностранных дел Азербайджана, а также в посольстве Азербайджана во Франции и при ЮНЕСКО. Он также занимал должности в Администрации Президента Азербайджана.

С 2025 года Фаталиев занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Мексике.