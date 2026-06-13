Иран обрушил проходы к запасам урана

Иран принимает меры по герметизации места хранения высокообогащенного урана, уничтожая тоннели и минируя входы. Об этом сообщил CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с данными американской разведки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого телеканал передавал, что американские военные в срочном порядке подготовили план наземной операции по насильственному захвату иранского урана, но президент США приостановил ее.

Собеседники CNN рассказали, что добраться до запасов урана после уничтожения тоннелей стало значительно сложнее и опаснее - в том числе для самих иранцев. Для изъятия урана теперь понадобится тяжелая экскаваторная техника и долгие работы по разминированию.

Отказ от около 440 кг высокообогащенного урана - одно из основных требований Соединенных Штатов к Исламской Республике. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что запасы находятся под обломками ядерных объектов, уничтоженных израильско-американскими ударами в июне прошлого года.