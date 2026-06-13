В этом году сертификацию пройдут более 23 тысяч учителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Отмечается, что с 2022 года в процесс сертификации, направленный на повышение качества образования, было вовлечено около 84 тысяч педагогов.

"Процесс сертификации имеет важное значение с точки зрения оценки и стимулирования профессионального уровня педагогических работников. На сегодняшний день должностной оклад почти 24 тысяч учителей, успешно прошедших сертификацию, был повышен на 35 процентов, а заработная плата более чем 49 тысяч учителей увеличена на 10 процентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что подготовка к проведению сертификации в 2026 году уже завершена. В текущем году впервые в процесс вовлечены преподаватели истории, технологии, музыки, изобразительного искусства и физической культуры.

В нынешнем году в 35 экзаменационных центрах, расположенных в 19 городах страны, свои знания и навыки продемонстрируют более 23 тысяч педагогов.