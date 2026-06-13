https://news.day.az/economy/1841273.html Азербайджан и США обсудили потенциальные инвестпроекты Обсуждены потенциальные инвестиционные проекты между Азербайджаном и США. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Как отмечается, состоялась встреча с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США Беном Блэком.
Азербайджан и США обсудили потенциальные инвестпроекты
Обсуждены потенциальные инвестиционные проекты между Азербайджаном и США.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Как отмечается, состоялась встреча с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США Беном Блэком.
"В соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США мы оценили потенциальные инвестиционные проекты и возможности реализации инициатив в рамках Экономического диалога. Обсудили инвестиционные приоритеты Азербайджана, возможности совместной деятельности с финансовыми институтами США", - говорится в публикации.
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