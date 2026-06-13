https://news.day.az/world/1841198.html В Индии разбился военно-транспортный самолет - ВИДЕО Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Как передает Day.Az, об этом сообщили в индийских ВВС. Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. На месте происшествия работают спасатели.
В Индии разбился военно-транспортный самолет - ВИДЕО
Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Как передает Day.Az, об этом сообщили в индийских ВВС.
Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. На месте происшествия работают спасатели.
В ВВС Индии уточнили, что для установления причин аварии будет создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.
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