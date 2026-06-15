https://news.day.az/politics/1841448.html СГБ Азербайджана разместила публикацию по случаю Дня национального спасения - ФОТО - ВИДЕО На страницах Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в социальных сетях размещена публикация по случаю 15 июня - Дня национального спасения. Day.Az представляет публикацию:
СГБ Азербайджана разместила публикацию по случаю Дня национального спасения - ФОТО - ВИДЕО
На страницах Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в социальных сетях размещена публикация по случаю 15 июня - Дня национального спасения.
Day.Az представляет публикацию:
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