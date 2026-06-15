СГБ Азербайджана разместила публикацию по случаю Дня национального спасения

На страницах Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в социальных сетях размещена публикация по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Day.Az представляет публикацию: