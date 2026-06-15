В Шуше проходит международная конференция по вопросам мира и безопасности

15 июня в городе Шуша проходит международная конференция на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе", организованная партией "Ени Азербайджан"

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала на мероприятии минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и суверенитет страны. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Обращение Президента Азербайджана, Председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева к участникам мероприятия зачитал заведующий отделом Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев.

В рамках конференции будут организованы панельные сессии на темы: "Механизмы миростроительства: партийная дипломатия на фоне глобальных вызовов", "Региональные проекты и трансграничное сотрудничество: экономические основы устойчивого мира" и "Реконструкция в постконфликтный период: современные вызовы в сфере градостроительства".

В ходе панельных дискуссий выступят политики, члены парламентов, дипломаты и представители политических партий из разных стран, будет проведен обмен мнениями по вопросам глобальной безопасности, регионального сотрудничества, экономической интеграции, реконструкции в постконфликтный период и устойчивого развития.