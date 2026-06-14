https://news.day.az/society/1841419.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Стало известно, какая ситуация ожидается на автомобильных дорогах 15 июня. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 июня в некоторых районах страны ожидается туман. В связи с прогнозируемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах возможно ухудшение видимости.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стало известно, какая ситуация ожидается на автомобильных дорогах 15 июня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 июня в некоторых районах страны ожидается туман.
В связи с прогнозируемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах возможно ухудшение видимости.
По прогнозам синоптиков, на отдельных участках автомагистралей видимость может сократиться до 500-1000 метров.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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