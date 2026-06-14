На дорогах ухудшится видимость

Стало известно, какая ситуация ожидается на автомобильных дорогах 15 июня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 июня в некоторых районах страны ожидается туман.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах возможно ухудшение видимости.

По прогнозам синоптиков, на отдельных участках автомагистралей видимость может сократиться до 500-1000 метров.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az