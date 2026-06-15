https://news.day.az/sport/1841457.html ЧМ-2026: Кот-д’Ивуар вырвал победу у Эквадора - ВИДЕО Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Эквадора в матче первого тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года. Как передает Day.Az, встреча, состоявшаяся на стадионе "Линкольн Файненшл Филд" в американской Филадельфии, завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды. Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте.
ЧМ-2026: Кот-д’Ивуар вырвал победу у Эквадора - ВИДЕО
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Эквадора в матче первого тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как передает Day.Az, встреча, состоявшаяся на стадионе "Линкольн Файненшл Филд" в американской Филадельфии, завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды.
Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте. Победу сборной Кот-д'Ивуара принес нападающий Амад Диалло.
Во втором туре, 20 июня, Кот-д'Ивуар встретится со сборной Германии, а 25 июня сыграет против Кюрасао.
Эквадор во втором туре 21 июня сыграет с Кюрасао, а 25 июня встретится с Германией.
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