Гороскоп на 15 июня

Сегодня звезды гороскопа способны не только наделить вас активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Вообще, гороскоп сегодня склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды. А вот на азартные игры и слепое везение рассчитывать не стоит - день способен принести удачу и прибыль лишь тем, кто потрудился над этим заранее, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте - ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Овен и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Овну приятный сюрприз.

Телец

Сегодня звезды гороскопа обещают Тельцу поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Тельца есть план, как повысить свои доходы, - самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. - сегодня любой шаг Тельца в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа наделяют Близнецов здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день - быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Близнецов, если же они предпочтут действовать одни, то и здесь имеют шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Близнецы разобрались с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

Рак

Сегодня Рака может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Рак, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника... Вариантов может быть множество, так что Раку следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Лев

Сегодня Льву трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и - отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Льву сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Дева

Сегодня дело, которому Дева посвятила много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз - одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Дева не будет склонна расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует ее и заставит действовать активнее, ведь одно дело - видеть цель, а другое - чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Весы

Сегодня Весы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Весы сегодня будут отличаться несдержанностью и рискуют испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, им следует держать свои обидные высказывания при себе - то есть так, как будто бы они общаются с незнакомцем.

Скорпион

Сегодня в Скорпионе может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Скорпиона будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе - практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Скорпиона. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения - ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей - не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Стрелец

Не исключено, что сегодня Стрельцу захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Стрелец не хуже других. Не противьтесь этому импульсу - сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Стрельца в доказательство своего превосходства.

Козерог

Сегодня Козерогу могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут ему активности и решительности, а еще - удачливости в делах. Благодаря этому, Козерог будет точно знать, что ему делать и как. Единственное "но": он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Козерога, поэтому на протяжении дня Козерогу следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Водолей

Сегодня Водолей будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Водолей не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Водолею следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Рыбы

Сегодня для Рыб актуальна формула: "Всё в дом!". Их действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу - к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самих Рыб, и их близких. Главное для них сегодня - не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Рыбы рискуют на пустом месте испортить себе настроение.