Автор: Лейла Таривердиева

Каждое государство имеет даты, которые определяют его историческую судьбу. Для современного Азербайджана одной из таких дат является 15 июня 1993 года - День национального спасения. Именно в этот день Общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, что стало переломным моментом в истории независимого государства и ознаменовало начало выхода страны из глубочайшего политического, военного и социально-экономического кризиса.

Чтобы понять масштаб произошедшего, необходимо вспомнить, в каком состоянии находился Азербайджан в начале 1990-х годов.

После восстановления государственной независимости в 1991 году, страна столкнулась с тяжелыми испытаниями. Молодая республика оказалась в условиях отсутствия устойчивых государственных институтов, острого политического противостояния и продолжающейся армянской агрессии. Частая смена власти, борьба различных политических группировок за влияние, отсутствие единой стратегии государственного строительства привели к серьезному ослаблению системы управления.

К лету 1993 года ситуация достигла критической точки. На фронте Азербайджан нес тяжелые потери. Вооруженные формирования зачастую действовали самостоятельно, без единого командования и координации. Внутриполитическая обстановка становилась все более напряженной. Реальной угрозой для страны были не только военные действия, но и набиравшие силу сепаратистские тенденции в различных регионах республики. Все чаще звучали тревожные оценки о возможности гражданского противостояния и даже распада государства.

В этих условиях общество нуждалось в лидере, способном взять на себя ответственность за судьбу страны. Взоры миллионов граждан были обращены к Гейдару Алиеву, который в то время находился в Нахчыване. Уже тогда он демонстрировал образец эффективного государственного управления в непростых условиях, последовательно отстаивая национальные интересы и укрепляя основы азербайджанской государственности.

Возвращение Гейдара Алиева в Баку в июне 1993 года стало ответом на общественный запрос на стабильность, порядок и государственную ответственность. Его избрание председателем парламента 15 июня стало не просто кадровым решением. Для страны это означало появление политического центра, способного остановить процессы дезинтеграции и вернуть государству управляемость.

В своей первой речи с парламентской трибуны Гейдар Алиев обозначил главную задачу - защиту и укрепление независимости Азербайджана. В условиях, когда само существование государства оказалось под угрозой, именно сохранение суверенитета было определено как безусловный национальный приоритет.

Последующие события подтвердили правильность выбранного курса. Началась работа по восстановлению вертикали власти, укреплению государственных институтов, созданию единой армии и наведению порядка в системе государственного управления. Был взят курс на консолидацию общества вокруг общенациональных интересов, что позволило преодолеть опасные внутренние противоречия и предотвратить дальнейшую дестабилизацию.

После избрания Гейдара Алиева Президентом Азербайджана в октябре 1993 года процесс восстановления государственности получил новое развитие. Началось формирование современной внешней политики страны, были заложены основы многовекторной дипломатии, укреплялись международные позиции республики.

Особое значение имело создание прочного фундамента для экономического развития. Символом нового этапа стал подписанный в сентябре 1994 года "Контракт века", который открыл Азербайджану путь к масштабному привлечению инвестиций и превращению страны в одного из ключевых игроков на энергетической карте мира.

Не менее важным направлением стала работа по укреплению национального самосознания. Большое внимание уделялось изучению исторического наследия, сохранению культурных ценностей, воспитанию молодежи в духе азербайджанизма, уважения к государству и национальным традициям.

День национального сегодня остается важным напоминанием: в моменты судьбоносных испытаний именно политическая ответственность, национальное единство и сильное лидерство определяют, выстоит ли государство. Азербайджан выстоял. И не просто выстоял - он использовал этот перелом как точку опоры для долгосрочного развития. Фундамент, заложенный Гейдаром Алиевым, стал основой, на которой под руководством Президента Ильхама Алиева вырос сегодняшний Азербайджан. Президент Ильхам Алиев превратил нашу страну в новый стратегический центр силы. Глава государства реализовал уникальную модель поступательного экономического развития Азербайджана.

Сегодня наша страна - региональный лидер, с позицией которого считаются ведущие мировые игроки. Страна, которая ставит перед собой все более амбициозные цели и последовательно движется к их достижению. Страна, которой Общенациональный лидер мог бы по праву гордиться. То, что начиналось как спасение государства, превратилось в фундамент для подлинного национального успеха.