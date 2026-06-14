Азербайджан делает ставку на продовольственную независимость

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Недавно представленная Государственная программа развития сельскохозяйственного производства, рыболовства, аквакультуры и переработки продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы знаменует собой глубокий структурный поворот в подходе страны к обеспечению экономического суверенитета в аграрной сфере.

Внутри страны необходимость постепенного перехода от зависимости от нефтегазовых доходов к устойчивому развитию ненефтяных отраслей обсуждается уже давно, однако конкретный механизм реализации предлагает весьма прагматичную дорожную карту достижения экономической независимости. Отказ от традиционной модели поддержки, основанной на субсидировании ресурсов, в пользу стимулирования конечной продукции и всей производственной цепочки показывает, что государство рассматривает продовольственную безопасность не просто как элемент социальной политики, а как современную отрасль экономики, способную обеспечить значительный рост ВВП.

В основе этой масштабной программы лежит комплексная модернизация животноводческого сектора, который на протяжении многих лет сталкивался с системными проблемами, включая раздробленность хозяйств и зависимость от импортных ресурсов. Введение целевых продуктовых субсидий, прежде всего для скота, перерабатываемого на официальных бойнях, а также для молока, направляемого на промышленную переработку, формирует институциональную среду, стимулирующую легализацию производства и повышение качества продукции. Привязка финансовой поддержки к объёмам переработанной продукции, а не к количеству поголовья, создаёт условия для повышения эффективности производства и интеграции фермеров в более крупные производственно-сбытовые цепочки. Дополнительным стимулом становятся налоговые льготы и таможенные послабления, которые позволяют отечественным производителям снизить первоначальную финансовую нагрузку и нарастить производственные мощности.

Особое место в программе занимает модернизация генетического фонда молочного стада, которая рассматривается как ключевой фактор долгосрочной устойчивости отрасли. Планируется увеличить долю племенного скота в общем объёме производства молока с нынешних 2,5% до 10%. Такой рост способен обеспечить существенное повышение производительности, поскольку племенные животные отличаются более высокой эффективностью преобразования кормов в молочную продукцию. Это позволит аграрному сектору значительно увеличить объёмы производства без пропорционального роста нагрузки на окружающую среду. Именно этим объясняются амбициозные макроэкономические показатели, заложенные на 2030 год: уровень самообеспечения молоком должен вырасти с 81% до 94%, а по говядине страна намерена достичь полного - 100-процентного - самообеспечения. Эти цели свидетельствуют о стремлении Азербайджана максимально снизить зависимость от нестабильных мировых рынков мясной продукции.

Одновременно программа предусматривает комплексное развитие овцеводства, сочетая традиционные методы использования земельных ресурсов с современными корпоративными подходами. Рост производства в отрасли на 9%, который позволит полностью обеспечить внутренний спрос на баранину, подкрепляется конкретными инфраструктурными мерами, включая государственную поддержку при закупке оборудования и развитие логистики для интенсивных овцеводческих хозяйств.

Особое значение имеет введение продуктовых субсидий на шерсть и кожу, что позволяет превратить ранее второстепенную продукцию в дополнительный источник доходов для сельских районов. Восстановление почти 500 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов должно обеспечить экологически устойчивую основу для расширения отрасли и рационального выпаса скота.

Дополнительным фактором развития станет международное инвестиционное сотрудничество: в настоящее время ведутся переговоры с крупной компанией из Объединённых Арабских Эмиратов о создании современного агропарка по разведению овец. Этот пилотный проект способен привлечь в страну передовые агротехнологии и прямые иностранные инвестиции.

Не менее масштабные преобразования ожидают птицеводческий сектор. Программа предусматривает полное устранение зависимости от импорта к 2030 году за счёт увеличения производства мяса птицы на 30%, а яиц - на 27%. Для достижения 100-процентного уровня самообеспечения государство предлагает привлекательный пакет мер поддержки как для новых инвесторов, так и для предприятий, модернизирующих существующие мощности. В частности, предусмотрено прямое финансирование до 40% стоимости современного оборудования, а также субсидирование почти половины процентных ставок по коммерческим кредитам.

Существенным преимуществом станут и обязательства государства по подключению птицеводческих комплексов к электро- и газоснабжению, а также урегулирование накопившихся вопросов, связанных с земельными участками. Всё это формирует предсказуемую и менее рискованную инвестиционную среду для бизнеса. В результате реализация программы должна создать в Азербайджане современную, устойчивую и практически полностью самодостаточную систему агропромышленного производства в течение ближайших пяти лет.